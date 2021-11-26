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Altının gram fiyatı 697 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 697 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 697 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 697 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 690,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 696,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.145 lira, Cumhuriyet altını da 4.670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.803 dolardan alıcı buluyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından küresel risk iştahının azalmasıyla, yatırımcılar güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara yöneldi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD'de piyasaların yarım gün açık olacağını belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.780 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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