Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 526 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 863 lira, cumhuriyet altını da 3.525 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 525,9 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 526 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 863 lira, cumhuriyet altını da 3.525 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.896 dolardan alıcı buluyor. Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle güçlenen dolar endeksinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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