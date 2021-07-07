Güne yükselişle başlayan altın 502 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altın 502 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Güne yükselişle başlayan gram altın 502,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek 825, cumhuriyet altını ise 3 bin 370 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışla birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 502,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşırken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 502,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 1.810 dolar seviyesine kadar yükselmesine karşın, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 10 baz puan düşmesiyle kazançlarını kısmen geri veridi ve günü yüzde 0,3 artışla 1.797,20 dolardan tamamladı. Yükselişini 6'ncı güne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.802 dolardan alıcı buluyor.

ALTININ ONS FİYATI 1810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde varlık fiyatlarının yön arayışının devam ettiğini söyledi. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altın 502 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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