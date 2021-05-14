Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamladı.

Yükselişini üst üste 11. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 500,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.359 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 pirimle 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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