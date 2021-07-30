Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişin dolar kurundaki düşüşle dengelenmesi nedeniyle yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 498,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.831 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü açıklamalarının destekleyici para politikasının devam edeceği beklentisini artırdığını ve bunun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.850 doların direnç, 1.810 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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