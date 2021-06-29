Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, cumhuriyet altını da 3.327 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 496,6 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 497,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 498,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, cumhuriyet altını da 3.327 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.778,2 dolardan kapanmasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.775 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, dolara olan talebin artmasının ise bugün altının onsunda düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

ENFLASYON VE FAİZ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Enflasyon ve faiz artırımının zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesi ile altının ons fiyatının 1.770-1.790 bandında seyretmeye devam ettiğini aktaran analistler, bandın hangi yönde kırılacağının ise bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti. Bugün Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının ise sözle yönlendirmelerin devamı açısından önemli olacağını ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Güne yükselişle başlayan dolar 8,73'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,73'ten işlem görüyor
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Taner Ölmez Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:00:48. #1.15#

title