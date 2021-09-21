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Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün Dolar kuru ve altının onsundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,88 üzerinde 492 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 489 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.760 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Çin devletinin Evergrande şirketine yönelik ne tür adımlar atacağı belirsizliğinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarındaki gerilemeyi beraberinde getirdiğini aktardı.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,64 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyledi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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