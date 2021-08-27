Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 485,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 485,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 483,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 485,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.800 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi artan belirsizliklerin ve Afganistan'da yükselen tansiyonun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün ayrıca, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Son dakika: Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,39'dan işlem görüyor
Son dakika: Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,39'dan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Arda Güler Fatih Terim Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:09:05. #1.14#

title