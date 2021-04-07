Güne yükselişle başlayan gram altın 458 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan gram altın 458 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Güne yükselişle başlayan gram altın 458,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752, cumhuriyet altını ise 3 bin 73 liradan işlem görüyor.

Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 456,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 458,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.073 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.741 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade etti.

ALTIN 1730 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan, ons altında 1.740 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.755 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.730 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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Güne yükselişle başlayan gram altın 458 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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