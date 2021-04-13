Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 453 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, cumhuriyet altını da 3.026 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 454,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 12.10 itibarıyla 453 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, cumhuriyet altını da 3.026 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.728 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'de artan enflasyon beklentilerinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:16:18. #1.14#
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