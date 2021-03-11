Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor

11.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:43

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 416,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, cumhuriyet altını da 2.780 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 416,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 416,1 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, cumhuriyet altını da 2.780 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,6'lık kazançla günü 1.726 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 1.737 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan çekirdek enflasyon ve sorunsuz geçen tahvil ihalelerinin ardından 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş yaşandığını, bu gelişmenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, buna karşın dolar endeksindeki düşüşün gram altın fiyatı üzerinde satış baskısı yarattığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.770 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.740 doların aşılması halinde ise 1.770 doların direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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