Altındağspor'da hedef 2. lige çıkmak

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altındağspor Kulubü Başkanı Hakan Karakaya, hedeflerinin 2. lige çıkmak olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altındağspor Kulubü Başkanı Hakan Karakaya, hedeflerinin 2. lige çıkmak olduğunu söyledi.

Karakaya, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Ankara tesislerinde düzenlediği basın toplantısında hedef ve çalışmalarını anlattı.

2. lige geçen sene de çıkmak istediklerini ama başarılı olamadıklarını anımsatan Karakay, "İskelet kadromuzu bozmadık. Yeni takviyeler yaptık, iyi bir kadro oluşturduk. Bu seneki hedefimiz 2. lige çıkmak. En kötü ihtimalle play-off oynamak istiyoruz. Bunu ilçemiz Altındağ'a Ankara halkına tattırmak istiyoruz. Bu anlamda teknik direktör olarak kardeşim Ali Sarı ile devam ediyoruz ve edeceğiz. Hedefimiz şampiyon olmak. Bu anlamda herkesin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Ali Sarı ise zor bir grupta olduklarını ama başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Geçen sezon bitime 4 hafta kala göreve geldiğini hatırlatan Sarı, "Sportif direktörlük görevindeyken teknik direktörlük görevine getirildim. Son 3 maçı kazanarak sezonu 8'inci sırada bitirdik. Bu sezon için de genç ve özellikle karakterli bir takım kurmaya çalıştık. Basşarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"5-6 hazırlık maçı oynadık ve henüz kaybetmedik" diyen Sarı, şunları kaydetti:

"60-65 günlük bir hazırlık süreci geçirdik. İlk resmi maçı da geçen hafta İstanbul'da oynadık. Kazanıp gelmek istiyorduk. Talihsiz bir gol yedik ve beraberlikle sonuçlanan bir skorla döndük. Başkanımızdan Allah razı olsun tek başına Altındağspor'u yaşatmaya çalışıyor. Çok zor bir gruptayız. Her ne kadar 3. lig olsa da 2. lig havasında bir gruptayız. Çok güçlü rakipler var, şehirler var. Ama bizim hiçbirinden eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum, iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Hedefimiz öncelikle play-off oynamak sonrasında şampiyon olmak. İçerde dışarda her maçı kazanmak için oynayacağız. Kuşadasıspor ile haftasonu maçımız var. Onu kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu