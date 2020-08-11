Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Geçtiğimiz hafta yaşanan tarihi zirvelerin ardından altın, yeni güne sert düşüşle başladı. Altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi. 11 Ağustos'ta altının gram satışı 454,40 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın fiyatının 2 bin doların altına gerilemesi ve yüzde 2.85'lik düşüşü altın fiyatlarının sert gerilemesine neden oldu. Gram altın fiyatı yüzde 4,16 değer kaybederken 452 lira seviyesine kadar düştü. 11 Ağustos'ta altının gram satışı 454,40 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti.

ONS ALTIN, BİN 941 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Ons tarafındaki bu ters hareket ile gram altın fiyatlarını da etkileyerek gram tarafında 452 TL seviyesine kadar geri çekilmelere neden oldu. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.941 dolar seviyesinden işlem görüyor.

11 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Bilezik Alış fiyatı: 413,00 TL

22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı: 420,00 TL

Altın Ons Alış fiyatı: 1.941,59 TL

Altın Ons Satış fiyatı: 1.942,24 TL

Gram Altın Alış Fiyatı: 454,26 TL

Gram Altın Satış Fiyatı: 454,40 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 736,00 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 753,00 TL

Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.466,50 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.504,90 TL

Tam Altın Alış Fiyatı: 2.934,50 TL

Tam Altın Satış Fiyatı: 2.988,70 TL