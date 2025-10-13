Altın yükselir mi, düşer mi?

Yeni haftaya rekor seviyelerle başlayan değerli metaller dikkat çekiyor. Altının ons fiyatı 4.079 dolara, gümüşün onsu ise 51,72 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Bank of America, bu gelişmelerin ardından 2026 yılı için hem altın hem de gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Piyasada şimdi en çok merak edilen soru ise şu: Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi, yoksa kar satışlarıyla düşüş mü yaşanır?

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Altın ve gümüş fiyatları rekor tazelerken, Bank of America 2026 yılına yönelik dikkat çekici öngörülerini duyurdu. Banka, altının 5 bin dolara, gümüşün ise 65 dolara kadar yükselebileceğini belirterek, değerli metallerde yükseliş eğiliminin süreceğine işaret etti. Haftaya rekor seviyelerle başlayan piyasalarda, altının onsu 4 bin 79 doları, gümüşün onsu ise 51,72 doları gördü.

ALTIN VE GÜMÜŞ YENİ HAFTAYA REKORLA BAŞLADI

Yeni haftanın ilk işlem gününde değerli metaller tarihi zirvelerine ulaştı. Altının ons fiyatı 4 bin 79 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, gümüşün onsu da 51,72 dolar ile rekor kırdı. Bank of America (BofA), bu gelişmelerin ardından 2026 yılı için hem altın hem de gümüş tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

BANK OF AMERICA'DAN ÇARPICI ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, fiyatlarda keskin yükselişi beraberinde getirdi. Bank of America, altının ons fiyatının önümüzdeki dönemde 5 bin dolara ulaşabileceğini, gümüşün ise 65 dolar seviyesini test edebileceğini öngördü. Ayrıca banka, 2026 yılı için ortalama altın fiyatını 4 bin 400 dolar, gümüş fiyatını ise 56,25 dolar olarak tahmin etti.

DEĞERLİ METALLER REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Haftanın ilk işlem gününde altın 4 bin 79 dolar seviyesine çıkarak tarihi zirvesini tazelerken, yılbaşından bu yana yükselişi yüzde 55'in üzerine çıktı. Gümüş ise 51,73 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Bu yılki artış oranı yüzde 78'e yaklaşan gümüş, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği emtialar arasında yer alıyor.