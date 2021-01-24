Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı

24.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:42

Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "Şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Geçen yıl 50 bin liralık bir düğün alışverişi yapan bir vatandaş bugünlerde o 50 bin lirası 40 bin liraya düşmüş oldu" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ 440 LİRADAN ALMAYAN YAZIN 540 LİRADAN ALIR"

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün 440 liradan gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır." dedi.

"DÜĞÜN SEZONUNDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Memiş, "Düğün sezonlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Bu fiziki altın talebiyle birlikte de ister istemez fiyatlarda bir artış öngörüyoruz. Vatandaşlarımız bugünler bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli." şeklinde konuştu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı
Haber Yorumları (8)
YUSUF: 360 lara çıktığında 320 lere gelecek 380 lere çıktığında 340 lara gelecek 400 tl geldiğinde 350 lere gelecek diyen adam 500 leri görünce çıkacak uçacak demişti. 440 lara dustu. Simdi de almanın tam zamanı demesi herhalde ya oldugu yerde sayacaginin ya da düşeceğini haberi. Hayra gelsin.
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;:-:;: BU TIPLER HAVA TAHMIN RAPORU GIBIDIR, ZAMAN VE ZEMINE GÖRE BIRAZDA YAGLAMA ADINA YORUM YAPARLAR
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BU ADAM NE DIYORSA TERSINI YAPIN: bu adam ne dıyorsa tersını yapın
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