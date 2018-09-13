Dünya Rekortmeni Usain Bolt, Yerçekimsiz Ortamda Astronotlarla Yarıştı

Ünlü kısa mesafe koşucusu Usain Bolt, yerçekimsiz ortamda astronotlarla koşu yarışı yaptı. Son üç olimpiyatta altın madala kazanan Jameika'lı yıldız, yaşadığı o anları "Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi." ifadeleriyle anlattı.

"AKLIMI BAŞIMDAN ALDI"

Bilimsel araştırmalar araştırmalar için kullanılan yerçekimsiz ortamda yapılan yarışta Bolt, koşu pistlerinde olduğu kadar başarılı olamadı fakat çok keyifli anlar yaşadı. Altın madalyalı yıldız, "Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi." ifadeleriyle o anları anlattı.

REKORLARA İSMİNİ YAZDIRDI

100 metre ve 200 metrede dünya rekorlarına ismini yazdıran Usain Bolt, yaşı ve yaşadığı sakatlıklar yüzünden 2017 Ağustos'unda kariyerine nokta koymuştu.