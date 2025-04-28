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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?

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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 28 Nisan 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 28 Nisan Pazartesi gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 28 Nisan 2025 Pazartesi itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:00 itibariyle yüzde -0,98 değer kaybıyla 4062,37'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:00 itibariyle yüzde -0,88 azalarak 6570,38'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:00 itibariyle yüzde -0,88 değer kaybıyla 13140,75'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:00 itibariyle yüzde -0,88 azalarak 26240,94'ten işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?Gram altın bugün ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:00 itibariyle yüzde -0,99 değer kaybıyla 3286,24'ten işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4092 liradan alınırken 4148 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 28 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düştü mü?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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