Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı Altın fiyatları, Kovid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aştı. İç piyasada ise, gram altın 398 liraya, çeyrek altın 653 liraya, Cumhuriyet altını da 2,682 liraya yükseldi.

Altın fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aştı. Kovid-19 vaka sayılarında hızlı artışın etkisiyle, hisse senedi borsalarından çıkan yatırımcıların alımlarıyla hızla yükselen altın fiyatları 1,800.58 dolara kadar çıktıktan sonra, 1,799.31 dolara döndü. ALTININ İÇ PİYASADAKİ FİYATLARI İç piyasada ise, gram altın 398 liraya, çeyrek altın 653 liraya, Cumhuriyet altını da 2,682 liraya yükseldi. DSÖ'NÜN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu. ABD'de, salgının başlamasından bu yana günlük Kovid-19 pozitif çıkanlar ilk kez 60 bin kişiyi aştı. Kaynak: DHA