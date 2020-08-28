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ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Tesislerde doluluk oranı artı"

ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Tesislerde doluluk oranı artı" Antalya'da alınan korona virüs önlemlerine turistlerden tam not aldı Antalya turizminde hareketlilik TTGA ile TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, kaynak pazarların açılmasıyla tesislerdeki doluluk oranın...

28.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:35

ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Tesislerde doluluk oranı artı"

Antalya'da alınan korona virüs önlemlerine turistlerden tam not aldı

Antalya turizminde hareketlilik

ANTALYA - TTGA ile TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, kaynak pazarların açılmasıyla tesislerdeki doluluk oranın artığını belirtirken, tatil için Antalya'ya gelen yabancı uyruklu turistler ise burada korona virüs önlemlerine uyuduğunu ve güvenli şekilde tatil yapıtlarını ifade etti.

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, pandemi sürecinin bütün dünyayı etkilediğini söyledi. Sili, bütün ülkeler ekonomik boyutta ve turizm açısından sıkıntı içerisinde olduğunu belirterek, "Bu süreçte Türkiye yapmış olduğu çalışmalarla aslında bu sertifikasyonlar olsun tesislerle uygulanan önlemler olsun dünyaya örnek bir model sergiledi. Haziran ayıyla birlikte iç pazarda başlayan hareketlenme temmuz ayı ortalarında Ukrayna'nın devreye girmesi akabinde İngiltere'nin de devreye girmesi ve bir diğer tarafından 10 Ağustos gibi Rusya'nın charter seferlerin başlamasıyla olumlu sonuçlar elde etmeye başladık. Bu süreçte Almanya'nın seyahat uyarısının Türkiye'ye yönelik kaldırması turizmde bir hareketliliğe neden oldu" dedi.

"Doluluklar biraz daha yukarı çıktı"

Turizmdeki hareketliliğin geçen sezonlara göre kıyaslanmaması gerektiğini aktaran Sili, "Bu hareketlilik geçtiğimiz senelere göre düşük bir oran ancak burada önemli olan şu; birincisi bu yapmış olduğumuz çalışmalar yararlılığını görmüş olduk. Bir diğer taraftan kaynak pazarların açılması 2021 sezonu ve sonrası için önemli. İnsanların biz tatile gidebiliyoruz ve sorun yaşamıyoruz algısını oturtulması veya gerçeklemiş olması önemli. Sayısal olarak Antalya ve Alanya genelinde konuyu değerlendirdiğimizde yüzde 25-30 civarında tesislerimiz açılabildi. Bu tesislerin doluluk oranı haziran ayında düşüktü. İç pazarla başlayan hareketle temmuz ayında ortalama yüzde 40-50 arası bir doluluk yakaladık. Ağustos ayında Rusya ve Almanya pazarının devreye girmesiyle birlikte bu doluluklar bir tık daha yukarı çıktı" diye konuştu.

"Turizmde hareketlilik olması noktasında herkesin bir arzusu var"

Açık olan tesislerde yüzde 60-70 şeklinde doluluk olduğunu aktaran Sili şunları söyledi: " Tabii ümidimiz ve arzumuz odur ki bu sürecin eylül ve ekim aylarında da devam etmesi. Biliyoruz iç pazar eylül ayında azalacak ama diğer pazarlardan gelişler en azından bu oranla devam ederse, belki bu dolulukları yakalamayacağız ama yüzde 40'lar 50'liler seviyesinde dahi olsa bizim için son derece önemli. Turizmde hareketlilik olması noktasında herkesin bir arzusu var. Özellikle pandemi sürecinde evlere kapanmalar, kısıtlamalar gibi şeyler bu arzuyu bir miktar da körükledi. Bir diğer taraftan pandemi süreci insanlarda bir yere gitmeyelim düşüncesi oluştu. Sonuçta itibariyle bölgemiz ve ülkemiz adına turizm asla vazgeçilmez bir sektördür. Bu süreçte yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte bundan sonrası içinde hızlı bir şekilde gelişme beklemiyoruz. Çok iyi sezonlara döneceğiz gibi beklentimiz yok ama en azından bir hareketliliğin olacağını da ön görüyoruz."

"Korona virüs kurallarına dikkat ediliyor"

Eşi İrina Zarkhova ile Rusya'dan Alanya'ya gelen Vasiil Siderov (50), tatilinin güzel geçtiğini söyledi. Siderov, "Tatilimizde 2'inci haftamızı doldurduk. Oteldeki çalışanlarda korona virüs tedbirlerine uyuyarak, maske takıp hijyen kurallarına dikkat ediyorlar. Otel odalarında da hijyen kurallarına dikkat ediyor. Alanya'nın denizi güzel, insanı misafirperver. Biz çok mutlu olduk burası çok güzel bir yer. Alanya'ya 4'üncü kez tatile gelişimiz. Kaldığımız otele ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kulandı.

"Alanya'da tatil yapmak çok güzel"

Rus uyruklu İrina Zarkhova ise, "Alanya'da tatil yapmak çok güzel. Alanya'ya ilk gelişimiz değil sonda olmayacak tekrar yine geleceğiz. Burası çok güzel bir şehir ayrıca insanları da çok cana yakın ve çok iyiler. Burada ya gelirken herhangi bir sorun olmadı. Korona virüs tedbirleri her yerde var ve güzel bir şekilde uygulanıyor" dedi.

ALTİD Başkanı Burhan Sili: 'Tesislerde doluluk oranı artı'

Kaynak: İHA

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