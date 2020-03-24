Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik mücadele kapsamında Alternatif Bank tüzel ve bireysel müşterilerin,n 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteledi.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik mücadele kapsamında Alternatif Bank tüzel ve bireysel müşterilerin,n 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteledi. Kaynak: Dunya.com