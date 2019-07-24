Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir...
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir sermaye artırım planımız söz konusu."
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir sermaye artırım planımız söz konusu."
Kaynak: AA
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi
Son Dakika Haberleri