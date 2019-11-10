Altay, üst üste üçüncü maçını kaybetti

10.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:20

TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini alan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, hataları araştıracaklarını söyledi.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üst üste 3. mağlubiyetlerini aldıklarını için üzgün olduklarını söyledi. Bu müsabakalarda üstün taraf olmalarına rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını kaydeden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Nerede hata yaptığımızın araştırmasını çok iyi yapacağız. Fatih Karagümrük karşısında maça çok iyi başladık. İlk 15-20 dakika çok üstündük ve net pozisyonları değerlendiremedik. Bireysel hatadan kaynaklanan penaltı pozisyonunda geriye düştük. Maçı çevirmek için de bütün riskleri aldık. Golü bulmak için her şeyi yaptık ama sonucu değiştiremedik. Mağlubiyetlerin üst üste gelmesi kötü. Ancak daha önce nasıl üst üste kazandıysak, bundan sonra yine yapabiliriz. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz."

Ligde ilk 8 haftada sadece 1 yenilgi ve 15 puanla lider Hatayspor'un 2 puan gerisinde bulunan Altay, daha sonra çıktığı 3 maçta Ekol Göz Menemenspor'a 2-0, Hatayspor'a 3-2 ve dün de Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. 11. haftayı 15 puanla kapatan siyah-beyazlı ekip, lige verilecek aranın ardından 24 Kasım Pazar günü Akhisarspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA