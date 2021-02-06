Altay, Osman Özköylü ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, son olarak Hekimoğlu Trabzon'u çalıştıran Osman Özköylü ile anlaştı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, son olarak Hekimoğlu Trabzon'u çalıştıran Osman Özköylü ile anlaştı. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu, "Hocamız Osman Özköylü, Altay'dan iyi bir kontrat geldiğini bize iletti. Yarın maçımız var. Biz de bu durumu etik bulmadık ve kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi.

Özköylü ise, "Maçtan sonra bir araya geleceğiz. Şartlar oluşursa sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.Altay daha önce, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hikmet Karaman'la son dakika yaşanan pürüz nedeniyle el sıkışamamıştı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı