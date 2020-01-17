Altay, Kerim Avcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Gaziantep FK forması giyen Kerim Avcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
17.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Gaziantep FK forması giyen Kerim Avcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşında Almanya doğumlu Kerim Avcı'nın kiralık olarak kadroya dahil edildiği bildirildi.
Türkiye kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor ve Gaziantep FK'de forma giyen Kerim Avcı 154 resmi maçta 41 gole imza attı.
Kaynak: AA
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