Altay İlhan Depe'yi aldı
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Altay İlhan Depe'yi aldı

29.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:34
Altay İlhan Depe'yi aldı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, Hes Kablo Kayserispor'dan orta saha oyuncusu İlhan Depe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, Hes Kablo Kayserispor'dan orta saha oyuncusu İlhan Depe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün ara transfer dönemindeki 7'nci takviyesi oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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