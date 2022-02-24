Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Altay-Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Altay- Gaziantep Fk maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Altay, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 27 Şubat Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Yaşar Kemal, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title