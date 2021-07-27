Altay, Fildişili golcü Bamba'yı bitiriyor

Altay, prensip anlaşmasına vardığı 26 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Daoudo Karamoko Bamba'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Altay, prensip anlaşmasına vardığı 26 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Daoudo Karamoko Bamba'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, İsveçli stoper Eric Bjönkander, Brezilyalı orta saha Thaciano ve Ceyhun Gülselam'ın ardından bir transferi daha bitirmek üzere. İzmir temsilcisi, son olarak Norveç'in Brann takımında forma giyen Fildişi Sahilli santrfor Daoudo Karamoko Bamba'yı renklerine bağlamaya yakın. Prensip anlaşmasına varılan 26 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren siyah-beyazlı yönetim, bonservisi elinde bulunan Bamba ile son kez görüşecek. Görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde Fildişili oyuncunun takımın Erzurum'da yaptığı sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Daoudo Karamoko Bamba, kariyerinde Norveç takımlarından Kongsvinger, Kristiansund ve Brann formalarını giyerken, kariyeri boyunca çıktığı 210 resmi maçta 77 gol, 26 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı