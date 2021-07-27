Altay, Fildişili golcü Bamba'yı bitiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, Fildişili golcü Bamba'yı bitiriyor

Altay, Fildişili golcü Bamba'yı bitiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, prensip anlaşmasına vardığı 26 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Daoudo Karamoko Bamba'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Altay, prensip anlaşmasına vardığı 26 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Daoudo Karamoko Bamba'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, İsveçli stoper Eric Bjönkander, Brezilyalı orta saha Thaciano ve Ceyhun Gülselam'ın ardından bir transferi daha bitirmek üzere. İzmir temsilcisi, son olarak Norveç'in Brann takımında forma giyen Fildişi Sahilli santrfor Daoudo Karamoko Bamba'yı renklerine bağlamaya yakın. Prensip anlaşmasına varılan 26 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren siyah-beyazlı yönetim, bonservisi elinde bulunan Bamba ile son kez görüşecek. Görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde Fildişili oyuncunun takımın Erzurum'da yaptığı sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Daoudo Karamoko Bamba, kariyerinde Norveç takımlarından Kongsvinger, Kristiansund ve Brann formalarını giyerken, kariyeri boyunca çıktığı 210 resmi maçta 77 gol, 26 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Gülşen Fatma Girik Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Muslera Eda Erdem Can Bartu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay, Fildişili golcü Bamba'yı bitiriyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:20:51. #1.16#

title