Altay, Fenerbahçe maçına hazır
Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından yarınki müsabakanın taktiği üzerinde durdu.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 21.45'te başlayacak Altay-Fenerbahçe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz