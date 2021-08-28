Altay, Fenerbahçe maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, Fenerbahçe maçına hazır

Altay, Fenerbahçe maçına hazır
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından yarınki müsabakanın taktiği üzerinde durdu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 21.45'te başlayacak Altay-Fenerbahçe maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Altay, Fenerbahçe maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferlerle şimdilerde şaha kalktı
Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferlerle şimdilerde şaha kalktı
Dizi oyuncusu Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını alıp oğlunun ismini verdi
Dizi oyuncusu Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını alıp oğlunun ismini verdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını deplasmanda, Galatasaray evinde oynayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Arda Turan Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altay, Fenerbahçe maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 21:01:37. #1.14#

title