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Altay'da Turgut Doğan tam isabet

TFF 1'inci Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Altay'ın devre arasında Fatih Karagümrük'ten renklerine bağladığı sol kanat Turgut Doğan Şahin, sergilediği performansla tam isabet bir transfer olduğunu gösterdi.

04.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:44
Altay'da Turgut Doğan tam isabet

TFF 1'inci Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren 'ın devre arasında 'ten renklerine bağladığı sol kanat Şahin, sergilediği performansla tam isabet bir transfer olduğunu gösterdi. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı formayla henüz gol sevinci yaşayamamasına rağmen son 4 maçta 4 asist yaparak skora katkı sağladı. İzmir temsilcisi bu 4 maçta 10 puan toplayarak, ilk 6 yarışında ben de varım, dedi. Altay formasıyla 5 müsabakaya çıkan Turgut Doğan, taraftarların da gözdesi oldu.

İzmir'de 2-1 kazanılan Boluspor maçında ilk golde Yılmaz'a asist yapan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Keçiörengücü deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemedikten sonra, iç sahadaki 3-1'lik Adanaspor galibiyetinde perdeyi açan Paixao'ya gol attırdı. Deplasmanda 2-2 biten Bursaspor maçında Putsila'ya gol sevinci yaşatan Turgut Doğan, son olarak 1-0 zaferle biten Altınordu derbisinde oyuna 60'ıncı dakikada girip, 67'nci dakikada Paixao'nun galibiyet golünü hazırladı.


Kaynak: DHA

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