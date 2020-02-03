Altay'da Tandoğan mücadeleye sevindi

03.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:30

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, oyuncularının sahada ellerinden geleni yaptığını dile getirdi. İstedikleri tüm pozisyonlara girdiklerini belirten genç teknik adam, "Birinci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar gol atmak için çalıştık. Pozisyona girdik, olmadı. Rakibin çok fazla hücum etkinliği yoktu. Pozisyon vermemeye çalıştık. Üç puan alsaydık çok iyi olurdu. Çocuklarım, evlatlarımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Tüm mücadeleyi verdiler. Çizgiden top çıktı, olmayınca olmuyor. Boluspor maçını odaklanacağız. Kazanmaya devam edeceğiz" dedi.Balıkesirspor'un eski teknik direktörleri Ali Tandoğan'a karşı hırslı oynadığını ifade eden Sportif Direktör Özden Töraydın ise rakibin iyi savunma yaptığını vurguladı. Ara transfer döneminde çok oyuncu kaybetmesine rağmen Balıkesir ekibinin iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Özden Töraydın, "Balıkesirspor'u her takım içeride kolay kolay yenemez. Biz üstün oynadık. Yeni transferlerimizin adaptasyon sorunu oldu ama ilerleyen aşamada katkı sağlayacaklarını gösterdiler. Böyle deplasmanlarda bir fırsat da yakalasan atacaksın. İkinci yarıda çok kapandılar. Ligde herkes birbirini yenebiliyor. Hedefimiz önce Play-Off'ta yerimizi sağlamlaştırmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA