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Altay'da Paixao ile mutlu son

TFF 1. Lig'in iddialı kulüplerinden Altay, usta golcüsü Marco Paixao'yu bırakmadı.

Altay'da Paixao ile mutlu son
30.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:06

TFF 1. Lig'in iddialı kulüplerinden Altay, usta golcüsü Marco Paixao'yu bırakmadı. Geçen sezon 29 gol atıp rekorları altüst eden, bu sezon da 28 maçta 17 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paixao, uzun süren pazarlıklar sonrası yönetimle el sıkıştı. Süper Lig ve 1. Lig'den pek çok talibi olan Portekizli yıldız, siyah-beyazlılarla 2 yıllık ön protokol imzaladı. Paixao'nun yeni sezonda Altay'dan 400 bin Euro alacağı öğrenildi.

Attığı birbirinden güzel gollerle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Marco Paixao, futbolunun yanı sıra sempatik kişiliğiyle de gönülleri fethetti. Altaylı taraftarların, "Marko Paşa" lakabı taktığı 35 yaşındaki santrfor, her fırsatta İzmir'de ve Altay'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, Başkan Özgür Ekmekçioğlu da geçen hafta Portekizli usta golcüyü her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirmişti.


Kaynak: DHA

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