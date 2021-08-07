Altay'da Mustafa Denizli ilk yenilgiyi tattı
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Altay'da Mustafa Denizli ilk yenilgiyi tattı

Altay'da Mustafa Denizli ilk yenilgiyi tattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig kulüplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli önderliğindeki ilk yenilgisini dün Erzurum kampında oynadığı son hazırlık maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında 3-1'lik skorla aldı.

Süper Lig kulüplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli önderliğindeki ilk yenilgisini dün Erzurum kampında oynadığı son hazırlık maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında 3-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlı takımın başında geçen sezon 1'inci Lig'de 5'te 5 yapan deneyimli teknik adam, kamptaki ilk 2 hazırlık maçında Giresunspor ve Fraport-Tav Antalyaspor karşısında zafer elde etmişti. Ümraniyespor önünde soyunma odasına 3-0 geride giren İzmir temsilcisi, ikinci yarıda yeni transferi Bamba'nın golüyle farkı 2'ye düşürse de sahadan mağlubiyetle ayrılmayı engelleyemedi: 3-1. Erzurum kampı sona eren Altay, hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.


Altay'da Mustafa Denizli ilk yenilgiyi tattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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