Altay'da Mert Nobre'yle yollar ayrıldı

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, görevinden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkıları olan, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında teknik direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı bildirildi.

Sezona Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak başlayan Nobre, Denizli'nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.