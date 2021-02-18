Altay Bayındır bu sezon ligde gösterdiği performansla geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı
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Altay Bayındır bu sezon ligde gösterdiği performansla geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı

18.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:46

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla bu sezon Fenerbahçe'nin kazandığı puanlara doğrudan etki eden Altay Bayındır, istatistiklerde de geçen sezonun çok ilerisinde. Topa çıkma oranında yüzde 100'lük bir istatistik yakalayan genç kaleci, inanılması güç bir başarı yakalamış oldu.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin oynadığı son iki deplasmanı olan Hatay ve Karagümrük maçlarında üç puanda başrolü oynadı. Genç file bekçi bu sezon ortaya koyduğu performansla 2019/2020 sezonu karnesinin çok üzerine çıktı.

KURTARIŞ YÜZDESİ 8 PUAN ARTTI

Sarı-lacivertlilerin kalesini 7 maçta gole kapayan Altay, bu istatistikle daha şimdiden geçen senenin önüne geçti. Mücadele başına kurtarış yüzdesini de 65'ten 73'e yükselten başarılı kaleci, aynı zamanda yaptığı hata sayısını da azalttı.

YÜZDE 100 BAŞARILI TOPA ÇIKMA ORANI YAKALADI

Geçen sezon yaptığı üç kritik hata ile takımının gol yemesine neden olan Altay, bu sezon penaltıya sebebiyet vermezken hiç bireysel hata yaparak rakiplerine gol fırsatı tanımadı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçeli eldiven sadece iki kez şuta neden olan hata yaptı, maç başına kurtarış ortalamasını da 2,5'ten 2,7'ye çıkarmayı başardı. Karşılaşma başına gol yeme ortalaması 1.00 olan Altay, bu karnesiyle de son üç sezonun zirvesinde yer aldı. Milli futbolcu yüzde 100 gibi ulaşılması güç bir başarılı topa çıkma oranı yakalarken 2 de penaltı kurtardı.

Altay Bayındır bu sezon ligde gösterdiği performansla geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı
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