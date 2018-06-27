Altay'a Portekizli Forvet Marco Filipe Lopes Paixao'yu Transfer Etti
Spor Toto 1. Ligin yeni ekiplerinden Altay, en son Polonya'nın Lechia Gdansk takımında forma giyen Marco Filipe Lopes Paixao'yu kadrosuna dahil etti.
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, en son Polonya'nın Lechia Gdansk takımında forma giyen Marco Filipe Lopes Paixao'yu kadrosuna dahil etti.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün ardından sportif direktör Özden Töraydın'le bir araya gelen Marco'nun 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Geçen sezon Polonya'da Lechia Gdansk takımında 28 maça çıkan 34 yaşındaki golcü futbolcu bu müsabakalarda 16 gole imza attı.
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