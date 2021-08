Altay'a gençlik aşısı

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönüp ilk maçında Yukatel Kayserispor'u yeni yabancılarının golleriyle 3-0 mağlup eden Altay, altyapısından 4 genci profesyonel yaptı.

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönüp ilk maçında Yukatel Kayserispor'u yeni yabancılarının golleriyle 3-0 mağlup eden Altay, altyapısından 4 genci profesyonel yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, U19 takımından stoper Tugay Gündem, orta saha Cem Özgener, forvet Nurettin Küçükdeniz ve kaleci Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı. Eski Altay ve Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener 'in oğlu, eski başkanlardan Esin Özgener'in torunu olan, genç milli takımlarda da görev yapan Cem Özgener, babası ve dedesinin yıllarca başkanlık yaptığı kulübünde profesyonel olmanın sevincini yaşadı. İmza töreninde konuşma yapan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "O kadar imza törenine katıldım ama beni en fazla heyecanlandıran imza töreninin bugün olduğunu söyleyebilirim. Kulübümüzün geçmişinde her zaman altyapısından oyuncu yetiştirme kimliği olduğu için bugün yine gurur yaşıyoruz" dedi.ÖZGENER GURURU"Ne büyük bir gurur ki imza törenimiz haricinde bir esastan daha bahsetmek istiyorum" diyen Ekmekçioğlu, "Kulübün varlığını yaratan şey geçmişi, tarihidir. Özellikle Cem kardeşimden bahsetmek istiyorum. Dedesi kulübümüzde başkanlık yaptı, babası kulübümüzde başkanlık yaptı ve bugün kendisinin burada profesyonel futbol kariyeri için sözleşme imzalaması beni ayrıca gururlandırıyor. Bir kulübün, bir çınarın en büyük varlığının şahidi budur. Biz nesiller boyunca kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir diğer güzel konuda kulübümüzün teknik direktörü de altyapımızdan yetişmiş Mustafa Denizli, kulübümüzün sportif direktörü de altyapımızda yetişmiş, burada oynamış İbrahim Akın. Ben de kulübümüzün altyapısında basketbol oynadım. Şu an kulübümüzün başkanı, teknik direktörü, sportif direktörü hepsi Altay altyapımızdan yetişmiş ve şimdi burada altyapımızdan yetişen genç kardeşlerimizde profesyonel sözleşme imzalıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz" ifadeleri kullandı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı