Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti
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Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti

Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 13'üncüsü başlayan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Alperen Karahan, gülle atmada 19.75'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 13'üncüsü başlayan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Alperen Karahan, gülle atmada 19.75'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. 

2019 yılında U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Alperen Karahan, U23 Atletizm Şampiyonası'nda da ilki başardı ve Türkiye'ye gülle atmada ilk defa madalya kazandıran isim oldu. 

İstanbul ENKA Kulübü'nün sporcusu olan Alperen Karahan, "İki yıl arayla Türk spor tarihinde gülle atmada önce U20, bugün de U23 Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazandığım için çok mutluyum. Bu başarımın tesadüf olmadığını kanıtladığım için çok mutluyum. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Federasyon Başkanlığımız ve kulübümün yetkilileri her zaman yanımızda oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ülkeme iki ayrı yaş grubunda ilk defa madalya kazandırmanın mutluluğu inanın çok farklı. İnşallah büyükler Avrupa ve Dünya şampiyonalarında gülle branşında ilk madalyaları kazanmak bana nasip olur" dedi.  

 


Alperen Karahan gülle atmada Türk spor tarihine geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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