Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor
Fenerbahçe, kritik Ankaragücü maçında karşılaşmaya adeta 1-0 geride başladı. Uzun yıllar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Alper Potuk, başkent ekibini ilk dakikada öne geçiren isim oldu. Tecrübeli futbolcunun sus işareti yaptığı gol sevincine sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Bir taraftar Alper'i ağır sözlerle eleştirirken, "Bu kulüpten yediğin her kuruş haram olsun" yorumunda bulundu.
Derbi haftasında kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında daha maçın ilk dakikasında 1-0 geriye düştü. Sarı-lacivertli formayı uzun yıllar terleten Alper Potuk'un golü ise sosyal medyada büyük tepki çekti.
BÜYÜK TEPKİ VAR
Golü attıktan sonra kameralara koşarak sus işareti yapan Alper Potuk'un bu sevincine tepki yağdı. Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli futbolcuya yönelik çok ağır paylaşımlarda bulundu.