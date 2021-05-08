Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor

Fenerbahçe, kritik Ankaragücü maçında karşılaşmaya adeta 1-0 geride başladı. Uzun yıllar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Alper Potuk, başkent ekibini ilk dakikada öne geçiren isim oldu. Tecrübeli futbolcunun sus işareti yaptığı gol sevincine sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Bir taraftar Alper'i ağır sözlerle eleştirirken, "Bu kulüpten yediğin her kuruş haram olsun" yorumunda bulundu.