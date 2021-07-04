Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'a bedelsiz olarak imza atan tecrübeli defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. 2013 yılında eşi Alpaslan ile Türk Telekom Arena'nın önünden geçerken bir fotoğraf çeken Şancı, 8 yıl sonra yeniden aynı noktadan eşinin fotoğrafını çekti. Şancı, "Burada oynayacaksın dedim. Allah nasip etti, yine haklı çıktım" ifadelerini kullandı.