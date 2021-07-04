Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken paylaşım
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Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken paylaşım

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Galatasaray'a bedelsiz olarak imza atan tecrübeli defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. 2013 yılında eşi Alpaslan ile Türk Telekom Arena'nın önünden geçerken bir fotoğraf çeken Şancı, 8 yıl sonra yeniden aynı noktadan eşinin fotoğrafını çekti. Şancı, "Burada oynayacaksın dedim. Allah nasip etti, yine haklı çıktım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekibi Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve adı birçok Alpaslan Öztürk, transfer sezonu açılır açılmaz Galatasaray ile sözleşme imzalamıştı. Sarı kırmızılı ekibe imza atan Alpaslan Öztürk'ün ünlü modacı eşi Ebru Şancı'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken paylaşım

"YANA KAYDIRIN"

Öztürk'ün eşi Şancı Galatasaray'ın Stadı Türk Telekom Arena'nın önünden geçtikleri sırada daha önce çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Ebru Şancı paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Yıl 2021 bir de yana kaydırın, yıl 2013... 8 yıl önce bugun dedim ki bir gün burada oynayacaksın. Allah nasip etti yine haklı çıktım." ifadelerini kullandı.

Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken paylaşım
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