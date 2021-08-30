Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi
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Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi

TFF'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca TFF'nin açıklamasında; İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen milli futbolcular için temasların devam ettiğini kaydedildi.

Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
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Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi - Haberler Spor
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