Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı! Hoca odadan kovdu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı! Hoca odadan kovdu

Diğer - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta tribünde oturan Alpaslan'ın, ciddiyetsiz tavırları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi. İspanyol hoca Torrent'in taktik toplantısında Alpaslan'ı odadan çıkardığı aktarıldı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci (İsmail Çipe ve Berk Balaban) oturması dikkat çekti.

Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı! Hoca odadan kovdu

KAMPTA YER ALMIŞTI

Antalya kampında yer alan Alpaslan Öztürk ise tribündeydi. İki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı.

GÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Sabah'ın haberine göre İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü. Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.

Diğer - Spor

Domenec Torrent, Alpaslan Öztürk, Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title