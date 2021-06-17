Alp Tutar, Samsunspor'da
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Alp Tutar, Samsunspor'da

Alp Tutar, Samsunspor'da
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Eyüpsporlu kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Eyüpsporlu kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 

Kulübün resmi sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kırklarelispor takımında kiralık olarak forma giyen kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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