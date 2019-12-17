17.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:24

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası, slalom yarışlarıyla başladı.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) düzenlediği organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan, Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde erkeklerde Türkiye adına yarışan Hırvat asıllı milli kayakçı Tiriel Luka Abramovic ve kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu ilk sırada yer aldı.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar

1- Özlem Çarıkçıoğlu (Türkiye)

2- Atefeh Ahmadi (İran)

3- Sadaf Savehshemshakı (İran)

Erkekler

1- Tiriel Luka Abramovic (Türkiye)

2- Behnam Kia Shemshaki (İran)

3- Seyedmorteza Jafari (İran)

"Milli sporcularımız, yabancı kayakçılarla yarıştıkları için güven kazanıyorlar"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, 70 sporcunun katılımıyla başarılı bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Yarışların çok güzel bir havada gerçekleştirildiğini aktaran Oto, şunları kaydetti:

"Bu yarışlar daha önce 'Anatolian Cup FIS' olarak düzenleniyordu. Bu yıl yarışlara kayak sporuna ve turizmine çok emek veren, bunun yanında federasyon başkanlığımızı yapan Murat Dedeman'ın ismini verdik, çok da güzel oldu. Murat Dedeman'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu uluslararası yarış her sporcuya bir şeyler katar. Bu tür yarışlarda milli sporcularımız yabancı kayakçılarla yarıştıkları için güven kazanıyor. Sonuçta onlarla dünyanın bir çok yerinde yarışacaklar. Yarışlar millilerimize tecrübe kazandırıyor, ülkemizi tanıtma adına bu yarışları hep yapmalıyız."

Kaynak: AA