Son dakika: Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı

12.10.2019 17:19

Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Almanya'dan skandal bir karar geldi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah satışını durduracaklarını açıkladı.

"ALMANYA, YENİ İZİN ÇIKARMAYACAK"

Maas, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon sebebiyle Almanya Federal Hükümeti Türkiye'nin Suriye'de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın satışı konusunda yeni izin çıkarmayacak"ifadelerini kullandı.

2018'DE 243 MİLYON EUROLUK SİLAH İHRAÇ ETMİŞTİ

Almanya, 2018 yılında Türkiye'ye 243 milyon euro (268 milyon dolar) değerinde silah ihraç etmişti.

SİLAH SATIŞINI DURDURACAĞINI AÇIKLAYAN ÜLKE SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Norveç, Finlandiya ve Hollanda da Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alacağını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu. Almanya'nın da silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 4'e yükselmiş oldu.