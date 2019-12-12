: Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart

12.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:10

Christian Wulff, Avrupa Birliği'nin geleceği, Almanya'nın Birlik'teki yeri, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, Çin'in yükselişi gibi konularda EKOTÜRK TV'den gazeteci Feyza Gümüşlüoğlu'na özel açıklamalarda bulundu.

"REKABET İÇİN AB ŞART"

Cumhurbaşkanı Wulff, son dönemde özellikle Brexit tartışmalarıyla birlikte geleceği ciddi biçimde sorgulanır hale gelen Avrupa Birliği'nin kaderine ilişkin soru üzerine, ABD ve Çin ile rekabet edebilmek için güçlü bir Avrupa Birliği'nin şart olduğunu söyledi:

"İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılacak ve kendi yoluna gidecek. Elbette bu gerçekleşmeden önce bazı düzenlemeler olması gerekiyor. Birlik üyesi ülkeler ile İngiltere arasında Brexit konusunda iyi bir anlaşmaya varılması gerek. Neyse ki geri kalan 27 ülkenin hiçbirinde Avrupa Birliği'nden kopmak gibi bir düşünce yok. Birlikte yeni Avrupa Birliği Komisyonu ile daha da yakın çalışıyorlar. Bu yüzyılın üçüncü on yılının başlangıcındayız ve ABD, Çin ve Avrupa çok açık bir şekilde ilk 3'ün parçası. Almanya olarak ancak Avrupa Birliği içinde ve bir bütün olarak ABD ve Çin ile rekabet edebiliriz. Almanlar olarak bizler Almanya'nın katı bir milliyetçilikle tek başına değil Avrupa ile birlikte hareket ettiğinde daha fazla ciddiye alınacağını çok iyi biliyoruz."

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Türkiye'nin son dönemde Doğu ve Batı ittifakları arasında sıkıştırılmaya ve bir seçim yapmak zorunda bırakılmaya çalışıldığına, bu çerçevede Türkiye'yi nerede gördüğü sorusuna yanıtında yine Çin vurgusu öne çıktı:

"Türkiye jeostratejik açıdan çok önemli bir müttefik. Avrupa, Asya ve Afrika'nın doğrudan ortasında yer alıyor. Çinliler yeni İpek Yolu projesini Avrupa ve Çin'i birbirine bağlamak için bir fırsat olarak görüyor. Aynı zamanda Afrika'ya açılım için de önemli. Geleneksel İpek Yolu Türkiye'den de geçiyordu. Bu nedenle bu yeni fırsat da elbette Türkiye için de önemli. Fakat diğer yandan Türk dostlarıma tek başlarına hareket etmemelerini, eşit şartlar ve koşullar altında bağlantılar kurmak için Avrupa ile ortak çalışmalarını öneririm. Çin tarafı kendi şartlarını belirlemeli ve dayatmamalı, bu da en iyi Avrupa ile birlikte hareket edildiği takdirde mümkün olur."

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