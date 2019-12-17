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Almanya mahkemesinden asker selamı kararı

Davaya bakan Gütersloh Sulh Mahkemesi Hakimi ve Vestfalya Futbol ve Atletizm Federasyonu Spor Hakimi Markus Seip, "Asker selamı vermek yasak değildir" dedi.

17.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:24
Almanya mahkemesinden asker selamı kararı

Davaya bakan Gütersloh Sulh Mahkemesi Hakimi ve Futbol ve Atletizm Federasyonu Hakimi Markus Seip, "Asker selamı vermek yasak değildir" dedi.


Konunun sulandırıldığını vurgulayan Seip, "Asker selamı, askerleri onurlandırmak için verilir. Sporcular arasında Kürt kökenliler de vardı ve onlar da asker selamı verdi. Alman Ordusu'nda da asker selamı veriliyor. Sonuçta dışlayıcı bir hareket değildir" şeklinde görüş belirtti.


Kaynak: Hürriyet

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