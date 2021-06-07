Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti
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Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti

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EURO 2020'nin favorileri arasında yer alan Almanya hazırlık maçında Letonya'yı 7-1 mağlup etti. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay'ın da gol attığı mücadelede Panzerler dev turnuva öncesi adeta gövde gösterisi yaptı.

EURO 2020'de Fransa, Portekiz ve Macaristan'la birlikte F Grubu'nda mücadele edecek Almanya, turnuva öncesi Letonya'yla yaptığı hazırlık maçını 7-1 kazandı.

İLK MAÇ FRANSA'YLA

Panzerlerin gollerini, 19. dakikada Gosens, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 27. dakikada Thomas Müller, 39. dakikada Roberts Ozols (k.k.), 45. dakikada Serge Gnabry, 50. dakikada Timo Werner ve 76. dakikada Leroy Sane kaydetti. Letonya'nın tek sayısı ise 75. dakikada Aleksejs Saveljevs'ten geldi. Almanya, turnuvadaki ilk maçını 15 Haziran'da Fransa ile oynayacak.

Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti
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