Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti

EURO 2020'nin favorileri arasında yer alan Almanya hazırlık maçında Letonya'yı 7-1 mağlup etti. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay'ın da gol attığı mücadelede Panzerler dev turnuva öncesi adeta gövde gösterisi yaptı.