Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı

07.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:57

Almanya'da, Frankfurt Başsavcılığı'nın talimatı ile Futbol Federasyonu Merkezi ile halen görevdeki ve eski federasyon yetkililerinin evlerinde vergi kaçakçılığı iddiasıyla baskın düzenlendi ve araştırma yapıldı.

Bu akşam Türkiye ile özel maçta karşılaşacak olan Almanya'da federasyona, vergi kaçakçılığı iddiası sonrası başsavcılık talimatıyla baskın yapıldı.

Alman basınına yansıyan haberde Frankfurt Başsavcılığı'nın sabah saatlerinde verdiği talimatla, çok sayıda mali polis ve güvenlik güçleri Almanya Futbol Federasyonu merkez binasında arama yapmaya başladı. Federasyonun 6 eski yöneticisi ve mevut yöneticileri de kapsayan soruşturmada, eski ve yeni tüm yöneticilerin ev ve iş yerlerinde aramalar devam ederken, çalışmaların 5 eyaleti kapsadığı vurgulandı.

4.7 MİLYON EUROLUK MİKTAR VERGİDEN KAÇIRILDI

Gelen ilk bilgilere göre; 2014-2015 yıllarında Almanya Milli Takımı'nın iç sahada oynadığı maçlar için çevre reklamlarından elde edilen gelirlerin vergi beyannamelerinde usulsüzlük yapıldığı ve 4.7 milyon euroluk bir miktarın vergiden kaçırıldığı belirtildi.

Araştırmaların ve soruşturmaların gün boyunca devam edeceği ve en geç akşam saatlerinde net bilgilere ulaşılacağı ifade edildi.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Muharrem İnce Berat Albayrak Emmanuel Macron
Magazin Şehrazat Seda Sayan Ali Sürmeli Burak Özçivit
Spor Babel Samatta Caner Erkin Gökhan Töre Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya Futbol Federasyonu'ndan vergi kaçırma gerekçesiyle arama başlatıldı - Frankfurt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:10:02. #1.14#
title