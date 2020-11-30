Almanya Federasyonu teknik direötör Joachim Löw ile yola devam edecek

Almanya Futbol Federasyonu, İspanya karşısında alınan 6-0'lık hezimet sonrası Almanya'daki geleceği tarışılan teknik direktör Joachim Löw ile yola devam etme kararı aldı.

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw'ün geleceği belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-0'lık İspanya yenilgisine vurgu yapıldı ve kaybedilen tek bir maçın teknik direktörün başarısına yönelik ölçü olamayacağı belirtildi.

14 YILDIR ALMANYA'NIN BAŞINDA

Almanya Milli Takımı ile yola devam edecek olan Joachim Löw, EURO 2020'de takımın başında olacak. 2006'dan bu yana Löw'ün çalıştırdığı Almanya, 2014 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.