Almanya'da Bitcoin çıkmazı! Polis el koyduğu 60 milyon dolarlık hesabın şifresini bulamıyor

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Alman savcılar, bir dolandırıcının 60 milyon dolar değerindeki bitcoinine el koydu. Dolandırıcı hesabının şifresini vermediği için polisler paraları ele geçiremedi.

Bavyera eyaletindeki Kempten kentinin savcısı, dolandırıcının hapse mahkum edilip cezasını çekmeye başladığından beri suskunluğunu koruduğunu belirtti. Polisler ise 1.700'den fazla bitcoine ulaşmak için defalarca şifreyi çözme girişiminde bulunsalar da başarılı olamadı.

"ŞAHIS KONUŞMADI"

Savcı Sebastian Murer, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şahsa sorduk fakat konuşmadı. Belki kendisi de bilmiyordur" dedi.

2 YIL HAPİS CEZASI

Sanal kripto para birimi bitcoin, şifrelemeyle korunan dijital cüzdan olarak bilinen bir yazılımla saklanıyor. Cüzdanı açıp bitcoine ulaşmak için kilidi çözecek bir şifre kullanılıyor. Şifre kaybolduğunda ise kullanıcı cüzdanı açamıyor. Başkalarının "madencilik" yani bitcoin üretme gücünden faydalanmak için diğer bilgisayarlara gizlice bir yazılım yükleyen dolandırıcı iki yıldan fazla süreliğine hapse mahkum oldu.